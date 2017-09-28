В столицу Поморья прибыла японская делегация из университета Хоккайдо

В понедельник, 9 октября в САФУ прибыла делегация Арктического научно-исследовательского центра Университета Хоккайдо (Япония). Зарубежные гости обсудили вопросы развития арктических научных исследований и возможности сотрудничества.

В состав делегации вошли директор Центра Сей-Ичи Саито, исследователи, представляющие различные научные направления Нацухико Оцука, Фуджио Ониши и Евгений Подольский, - сообщает пресс-служба САФУ.

В своем приветственном слове директор Центра арктических исследований Университета Хоккайдо Сей-Ичи Саито отметил:

«Мы понимаем, что обмен опытом в вопросах изучения Севера и Арктики очень важен. Нас интересует совместная работа с российскими вузами, особенно с вашим — Арктическим».

Представители САФУ познакомили гостей с деятельностью арктического университета. Японцы заинтересовались программами для студентов на английском языке. Особый интерес вызвал проект «Арктический плавучий университет». Гости отметили, что готовы направить своих обучающихся в экспедицию 2018 года.

Среди других возможных направлений сотрудничества гости предложили рассмотреть создание представительства Университета Хоккайдо в САФУ и представительство архангельского вуза в Университете Хоккайдо.

Кроме того, японские коллеги попросили поделиться опытом организационной работы: их поразило то, как САФУ успешно поддерживает активность такого большого количества научных и образовательных центров разной направленности.

Участники встречи остановились на том, что продолжат обсуждение направлений возможного взаимодействия.