Водоканал просит горожан сделать запас воды.
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Вторник, 10 октября, 20:30
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/10/53367.html
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Архангелогородцев вновь просят запастись водой
В связи с необходимостью проведения аварийных работ на магистрали Д-1000 мм с 19:00 10 октября до 8:30 11 октября будет понижено давление в системе городского водоснабжения до 1 кг (при норме 2 кг).
Водоканал просит горожан сделать запас воды.
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