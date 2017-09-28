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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/10/53365.html

Общество

В Котласской горбольнице появилась возможность проводить лор-операции

В Котласской горбольнице появилась возможность проводить лор-операции
Современная видеоэндоскопическая система нашла свое место в отоларингологическом отделении Котласской центральной городской больницы. Благодаря новому оборудованию лор-операции теперь будут доступны жителям Котласа и Котласского района.

—В прошлом году министерством здравоохранения перед нами была поставлена задача развития системы лор-помощи на юге области. Два хирурга прошли обучение в интернатуре. Также мы комплектуем отделение современным оборудованием, которое позволит значительно расширить спектр проводимых операций, а главное – сделает их более комфортными для пациентов, – рассказал главный врач Котласской центральной городской больницы Дмитрий Богданов.

По словам отоларинголога Артура Заргаряна, высокотехнологичное оборудование позволит выполнять широкий объем вмешательств на полости носа, околоносовых пазух, проводить достаточно глубокие вмешательства, большие по объему, но при этом очень деликатные.

Стоимость стойки более 10 миллионов рублей. Лечебное учреждение, приобщившись к современной международной практике, арендовало новую видеоэндоскопическую систему на пять лет, - сообщает министерство здравоохранения Архангельской области.

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