Иконную лавку на Чумбаровке могут снести

По поручению главы Архангельска департамент градостроительства изучил историю появления на проспекте Чумбарова-Лучинского двухэтажного магазина-салона, который более 10 лет пряталась за рекламным забором.

В результате анализа документов выяснилось, что строение незаконно надстроено, поэтому власти через суд намерены добиваться приведения его в соответствующее состояние.

В сентябре уже был убран большой забор, который длительное время портил облик любимой горожанами пешеходной улицы. За ограждением были обнаружены огромные залежи строительного и бытового мусора, вывозить который пришлось в несколько этапов. Сейчас решается вопрос о приведении самого строения в соответствие с разрешительной документацией.

- Собственнику здания, которое официально именуется магазином-салоном (иконной лавкой), было направлено предписание о необходимости приведения здания в первоначальное состояние. Так, должен быть демонтирован второй этаж, возведенный незаконно. Владелец здания не выполнил работы по демонтажу, поэтому вопрос будет решаться в судебном порядке, - пояснил директор департамента градостроительства Михаил Елагин.

Сейчас готовятся документы в Октябрьский районный суд о сносе незаконной конструкции, - сообщает пресс-служба городской администрации.