В архангельских дворах устанавливают новые евроконтейнеры для мусора

Первые евроконтейнеры уже появились во дворах домов №104,106,108 по ул. Воскресенской. А всего в планах установить около 50 контейнеров современного образца.

Как сообщил директор МУП «САХ» Николай Минин, перед бригадой поставлена задача: перед установкой контейнеров, если это необходимо, привести площадки в порядок.

- Не у всех управляющих компаний контейнерные площадки в чистоте, поэтому мы вынуждены тратить на это время и ресурсы. Хочется, чтобы современное новое оборудование функционировало в надлежащих условиях, - отметил Николай Минин.

Уже завтра для обслуживания евроконтейнеров на линию выйдет приобретенный предприятием транспорт - новые мусоровозы, способные за один рейс вывезти значительно больший объём ТБО, чем старые машины.

Завтра установка евроконтейнеров продолжится в Октябрьском и Ломоносовском округах, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.