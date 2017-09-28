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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/10/53354.html

Общество

Свежий номер "Правды Севера" уже в киосках!

Свежий номер "Правды Севера" уже в киосках!
«Правда Севера» за последние три месяца рассказала о нескольких случаях, когда семьи с детьми оказывались без крыши над головой. И не из-за стихийных бедствий или пожаров, а из-за необдуманных шагов взрослых, а иногда и вовсе из-за пробелов в законодательстве.

О том, почему это происходит и как можно исправить ситуацию, в свежем номере газеты рассказывает вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова. Интервью с ней озаглавлено «Последнюю рубашку можно снимать только ради семьи».

Предприятия и организации региона в 2018 году начнут платить налог на недвижимое имущество. Как это будет происходить, объясняют специалисты в публикации под названием «Налог «квадратный» и ставки дробные».

«Мне не нравится, когда меня монтируют». Это весьма красноречивый заголовок интервью с журналистом, известным телеведущим Владимиром Познером, который недавно побывал в Архангельске.

Борис Павлович Шокин, заслуженный учитель России из Северодвинска, лауреат областной общественной награды «Достояние Севера», пятьдесят лет проработал учителем физики. Его ученики на протяжении полувека поступали в самые престижные вузы страны. Что такое физика и почему она так увлекает? Об этом – в разговоре с учителем, который называется «Физика чтоб была перед тобой!»

В Вилегодском районе семья лишилась многодетного статуса из-за того, что не усыновила собственных детей. Эта история, возможно, будет поучительная и для других семей у которых есть дети от разных браков. Корреспонденция так и называется «Разные дети».

О долгострое на Доковской написано много, но людям, которые живут рядом с новыми, но недостроенными домами, от этого не легче. Они еще пытают надежду, что смогут туда вселиться, хотя пошли слухи, что дома будут сносить. Корреспондент «Правды Севера» побывала в бараках, которые находятся рядом с долгостроем, увидела, как там живут люди и что они думают по поводу красивого, для них построенного, но по-прежнему недоступного жилья. Большой фоторепортаж называется «Там, на Левом берегу…»

Почему пьяные водители, по вине которых погибли люди, порой отделываются минимальным или условным сроком, а то и вовсе остаются безнаказанными?

Судебную практику по делам о «пьяных» ДТП с тяжкими последствиями в свежем номере газеты комментирует судья Архангельского областного суда Александр Гагарский. Его интервью называется «Смерть «средней тяжести».

Этим летом в Шенкурске впервые прошёл чемпионат Архангельской области по городошному спорту. В команде шенкурских городошников появилась единственная пока женщина, занимающаяся этим видом спорта – Елена Семакова. Многие шенкуряне знают её как педагога детской школы искусств №18, участницу ансамбля «Скерцо». Елена рассказывает, чем заинтересовала её эта, как принято считать, мужская игра. Интервью называется «Городки – сплошная математика!»

Сергей Супалов, актёр из Архангельска, сыгравший в фильме Алексея Учителя «Матильда» роль митрополита, в свежем номере «Правды Севера» говорит о том, как он видит сохранение памяти императора и наследников престола. Разговор с ним озаглавлен «Лучшая дань памяти – похоронить царских детей». Оказывается, пока идут споры о фильме, останки цесаревича и великой княжны Марии хранятся в Госархиве РФ.

«Здравствуй, Николай Евменьевич…» Так назвал очередную историю с фотографией Сергей Доморощенов, на этот раз речь идет о пламенном революционере и редакторе газеты Николае Сапрыгине.

В номере – подробная афиша самых интересных событий, которые ожидаются в культурной жизни Архангельска и области.

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