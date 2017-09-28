Первые в Архангельске евроконтейнеры для сбора мусора появятся на улице Воскресенской

10 октября МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» приступает к установке новых евроконтейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов.

Как сообщил директор предприятия Николай Минин, потребовалась время для формирования графика проведения работ и разработки маршрута, поэтому приступить к установке контейнеров на прошлой неделе не получилось.

- На сегодняшний день все организационные вопросы решены. Завтра первые евроконтейнеры появятся во дворах домов по ул. Воскресенской, 104,106,108. Всего за неделю планируем установить около двухсот мусорных ёмкостей, - сообщил Николай Минин.

Новые контейнеры изготовлены из пластика, они герметичны, закрываются крышками, что позволит значительно улучшить состояние придомовых территорий и в целом санитарное состояние города. Важно отметить, что с введением новых контейнеров тарифная политика предприятия не изменится.

Что касается старых контейнеров, то они будут вывезены на базу предприятия для оценки состояния и решения вопроса об их дальнейшей судьбе, - сообщает пресс-служба городской администрации.