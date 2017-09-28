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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/10/53350.html

Общество

В Архангельске установят знак в честь лоцманской службы

В Архангельске установят знак в честь лоцманской службы
Знак представляет собой нос корабля и штурвал, над которым «светит» полярная звезда. Знак устанавливается на пересечении Набережной Северной Двины и улицы Воскресенская.

Лоцманская служба была создана в 1613 году, когда был издан указ «… Ивашке Олтуфьеву и Коземке Котцову со товарищи – быть вам во время ярмоньки нынешнего 7198 года  в корабельных вожахъ в городе Архангельском», - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. 

Как отметил автор малой архитектурной формы - заслуженный архитектор России, председатель Правления Архангельской региональной общественной организации Союза архитекторов России Игорь Скрипкин, в знаке заложена возможность интерактивности – каждый мальчишка сможет подержать в своих руках штурвал и почувствовать себя капитаном или лоцманом.  

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Комментарии
Никита, сегодня 14:15

Может хватит издеваться над горожанами.Центр набережной в сплошных памятниках.Ладно-бы они являлись образцами архитектуры,а тут уродцы какие-то.Вообще-то такому знаку место на наб.Седова.Соломбальцы,все-таки ближе к лоцманской службе.
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