В Архангельске установят знак в честь лоцманской службы

Знак представляет собой нос корабля и штурвал, над которым «светит» полярная звезда. Знак устанавливается на пересечении Набережной Северной Двины и улицы Воскресенская.

Лоцманская служба была создана в 1613 году, когда был издан указ «… Ивашке Олтуфьеву и Коземке Котцову со товарищи – быть вам во время ярмоньки нынешнего 7198 года в корабельных вожахъ в городе Архангельском», - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Как отметил автор малой архитектурной формы - заслуженный архитектор России, председатель Правления Архангельской региональной общественной организации Союза архитекторов России Игорь Скрипкин, в знаке заложена возможность интерактивности – каждый мальчишка сможет подержать в своих руках штурвал и почувствовать себя капитаном или лоцманом.