На острове Хабарка построят новый причал

Долгие годы жители Хабарки испытывали неудобства: деревянный причал устарел и износился.

100 млн. рублей выделили из городского бюджета для организации комфортного транспортного обслуживания. Подрядчик приступил к работам по строительству нового причала.



- В настоящее время ООО «Автодороги» - подрядчик, выигравший аукцион, - приступил к подготовке территории к началу строительства, активно завозит необходимые материалы. Городские власти держат на контроле соблюдение графика выполнения работ, поскольку к 1 мая на Хабарке должен быть готов новый причал, - пояснил и.о. директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Михаил Краснов.

Пока для высадки и посадки пассажиров на острове используется временный плавучий причал, но уже в следующую навигацию будут удобными и для пенсионеров, и для мамочек с колясками, а сам причал – современным и безопасным, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.