Утраченные бренды Архангельска: ресторан «Якорь»

Недавно наш город лишился своей достопримечательности. Был снесен один из последних государственных ресторанов – «Якорь». Символ корабельной Соломбалы и старого Архангельска…

Историки рассказывают, что в начале 30-х годов прошлого века это был не ресторан, а столовая лесозавода №8. Того самого завода, что до революции принадлежал известному архангельскому купцу Якову Макарову, а потом перешел в собственность победившей буржуазию советской власти. Столовая расположилась на углу улиц Валякина и Левачева. А через какое-то время из нее вырос ресторан «Якорь».

Архангелогородцы старого поколения отлично помнят и сам ресторан и его знаковую вывеску. Это первый в Архангельске интер-клуб, 4 зала (3 маленьких и один большой), где после прибытия на сушу веселились моряки, праздновали свадьбы. В большом зале, как правило, проводились фуршеты, а в маленьких в то же самое время могли проходить свадьба, день рождения или поминки. И в итоге вся публика пересекалась между собой.

О ресторане «Якорь» нам рассказала жительница Соломбалы Мария Михайловна, которую с ним многое связывает. «Жалко, что ресторан снесли, но долгие годы он был уже в аварийном состоянии и никто его не хотел покупать, так и остался на балансе города. А в 60-70-е годы это было популярное в Соломбале место. Тогда еще не так много было ресторанов в Архангельске, а в Соломбале он долгое время оставался единственным. «Якорь» всегда выделялся. Здесь я отмечала свою свадьбу, был это 1976 год. До сих пор помню, как весело мы гуляли, можно сказать всем районом. Но в 90-е годы здесь уже чаще проходили поминки. После смерти мамы мы собрались в «Якоре», по традиции. Можно сказать, с этим местом у меня связаны самые важные события в моей жизни. Жалко, что его снесли, но что делать? Уходит история…»

В 2014 году мы с коллегой и соавтором проекта «Ресторанный критик» решили нанести визит в «Якорь» дабы отведать столь хваленой соломбальской кухни. Но нам ответили, что обслуживают только корпоративные мероприятия, а частных лиц не угощают. В итоге «Якорь» мы посетить не успели… К слову, про местную кухню мы действительно слышали очень позитивные отзывы. Говорили, что в «Якоре» долгое время работали лучшие в Архангельске повара. Правда, с появлением в городе новомодных заведений, естественно, появилась серьезная конкуренция. Хотя борщи, жаркое и булочки, приготовленные в «Якоре» до сих пор вспоминаются старожилами Соломбалы…

Городская администрация объяснила снос «бренда» города просто: неликвид. В прошлом году последний арендатор отказался от здания, а мэрия пыталась найти нового арендатора или покупателя, но эти поиски не дали никакого результата. В конце концов, было принято решение о сносе и о выставлении земельного участка на аукцион. «Подрядчиков, которые желали провести снос, было много, но все они просили за работу от 400 до 500 тысяч рублей. В итоге мы нашли подрядчика, готового сделать это за меньшую сумму, а точнее - безвозмездно, - пояснил директор департамента муниципального имущества администрации Архангельска Михаил Иконников.

В нашей рубрике мы будем и дальше рассказывать о тех брендах города, которые сегодня уже не существуют. Таких немало: архангельские трамвай и троллейбус, дом Сутягина, цирк, лесозавод № 3 и многое-многое другое...