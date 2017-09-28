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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/09/53338.html

Общество

Утраченные бренды Архангельска: ресторан «Якорь»

Утраченные бренды Архангельска: ресторан «Якорь»
фото Артема Келарева
Недавно наш город лишился своей достопримечательности. Был снесен один из последних государственных ресторанов – «Якорь». Символ корабельной Соломбалы и старого Архангельска…

Историки рассказывают, что в начале 30-х годов прошлого века это был не ресторан, а столовая лесозавода №8. Того самого завода, что до революции принадлежал известному архангельскому купцу Якову Макарову, а потом перешел в собственность победившей буржуазию советской власти. Столовая расположилась на углу улиц Валякина и Левачева. А через какое-то время из нее вырос ресторан «Якорь».

Архангелогородцы старого поколения отлично помнят и сам ресторан и его знаковую вывеску. Это первый в Архангельске интер-клуб, 4 зала (3 маленьких и один большой), где после прибытия на сушу веселились моряки, праздновали свадьбы. В большом зале, как правило, проводились фуршеты, а в маленьких в то же самое время могли проходить свадьба, день рождения или поминки. И в итоге вся публика пересекалась между собой.

О ресторане «Якорь» нам рассказала жительница Соломбалы Мария Михайловна, которую с ним многое связывает. «Жалко, что ресторан снесли, но долгие годы он был уже в аварийном состоянии и никто его не хотел покупать, так и остался на балансе города. А в 60-70-е годы это было популярное в Соломбале место. Тогда еще не так много было ресторанов в Архангельске, а в Соломбале он долгое время оставался единственным. «Якорь» всегда выделялся. Здесь я отмечала свою свадьбу, был это 1976 год. До сих пор помню, как весело мы гуляли, можно сказать всем районом. Но в 90-е годы здесь уже чаще проходили поминки. После смерти мамы мы собрались в «Якоре», по традиции. Можно сказать, с этим местом у меня связаны самые важные события в моей жизни. Жалко, что его снесли, но что делать? Уходит история…»

В 2014 году мы с коллегой и соавтором проекта «Ресторанный критик» решили нанести визит в «Якорь» дабы отведать столь хваленой соломбальской кухни. Но нам ответили, что обслуживают только корпоративные мероприятия, а частных лиц не угощают. В итоге «Якорь» мы посетить не успели… К слову, про местную кухню мы действительно слышали очень позитивные отзывы. Говорили, что в «Якоре» долгое время работали лучшие в Архангельске повара. Правда, с появлением в городе новомодных заведений, естественно, появилась серьезная конкуренция. Хотя борщи, жаркое и булочки, приготовленные в «Якоре» до сих пор вспоминаются старожилами Соломбалы…

Городская администрация объяснила снос «бренда» города просто: неликвид. В прошлом году последний арендатор отказался от здания, а мэрия пыталась найти нового арендатора или покупателя, но эти поиски не дали никакого результата. В конце концов, было принято решение о сносе и о выставлении земельного участка на аукцион. «Подрядчиков, которые желали провести снос, было много, но все они просили за работу от 400 до 500 тысяч рублей. В итоге мы нашли подрядчика, готового сделать это за меньшую сумму, а точнее - безвозмездно, - пояснил директор департамента муниципального имущества администрации Архангельска Михаил Иконников.

В нашей рубрике мы будем и дальше рассказывать о тех брендах города, которые сегодня уже не существуют. Таких немало: архангельские трамвай и троллейбус, дом Сутягина, цирк, лесозавод № 3 и многое-многое другое...

Валерий Данилов, Вчера 12:55

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Комментарии
Эсквайр, вчера 18:28

…КИПИТ НАШ РАЗУМ ВОЗМУЩЕННЫЙ!.. назвать брендом, символом Архангельска сие злачное место, юдоль разврата и вместилище порока - это сильно!! это, наверное, греет душу автору. Но с нашей точки зрения, это как минимум дурновкусие, а как максимум - пощечина столице Севера… Ведь во времена славы и расцвета этого "символа", иначе как КАБАК этот курятник и не называли. Согласен ли с таким "комплиментом" Архангельск? на пользу ли он ему, а тем более Соломбале, которая сама есть бренд Арх-ска? ( да еще какой!! - воспетый в стихах и прозе)

Эсквайр, вчера 22:26

…omnia relativa (лат) – все познается в сравнении. Вот, к примеру, как выглядел и что из себя представлял примерно в те же годы ресторан "Северный" в Северодвинске ***** http://www.vdvsn.ru/novosti/severodvinsku_75/severnyy_ili_u_edelmana/ ***** ЦИТАТА – Это заведение ни рестораном, ни, тем более, кабаком не именовалось. Люди наносили визит Эдельману. ****** http://flot.com/blog/mart/1367.php?pagen=3 ***** и никому в голову не приходило называть это помпезное здание символом Северодвинска.

12, вчера 23:50

Отлично! Самый главный утраченный бренд - трамвай

Эсквайр, вчера 23:52

...в память соломбальской достопримечательности, почившему в Бозе ресторану "Якорь", (заместо реквиема)… бальзам на душу, кто понимает ***** https://www.youtube.com/watch?v=lGaOAR0gONw

Эсквайр, сегодня 00:11

…перебрав в памяти все возможные варианты, прихожу к выводу, что УТРАЧЕННЫХ брендов в Арх-ске нет, есть исчезнувшие достопримечательности, памятники, раритеты, которые на бренды никак не тянут. Арх-ск остается пока при всех своих известных брендах: мужик с оленем, МРВ, кузнечевский мост, высотка, памятник Петру 1
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