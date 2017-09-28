Брусчатку с Чумбаровки пускают на нужды учреждений соцсферы

Еще один детский сад отремонтировал подходы к зданию благодаря полученной тротуарной плитке, снятой в процессе благоустройства проспекта Чумбарова-Лучинского и переданной учреждениям соцсферы.

Такой рачительный подход даёт свои результаты. Так, детский сад – центр развития ребенка № 173 «Подснежник» благодаря полученной плитке отремонтировал тротуар к одному из зданий учреждения – на ул. Островского, 13. Выложено около 50 кв. м. брусчатки, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

- Дорожка, ведущая к калитке, находилась в неудовлетворительном состоянии: старые деревянные мостовые, провалы асфальта и лужи. Всё это доставляло неудобства и для детей, и для родителей, и для педагогов. В укладке брусчатки принимали участие сотрудники и неравнодушные родители. Сейчас новый тротуар радует всех, кто посещает наше учреждение, огромное спасибо всем, кто принял участие в этой работе, - отметила и.о. заведующей учреждением Наталья Мизина.