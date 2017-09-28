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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/09/53336.html

Общество

На Кегострове до вечера не будет водоснабжения

На Кегострове до вечера не будет водоснабжения
Сегодня на участке Аэропорт с 9 до 17 часов будет отключено водоснабжение в поселке Кегостров.

Это сделано в связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения.

Вчера 12:59

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