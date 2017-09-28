Это сделано в связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения.
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Вторник, 10 октября, 04:23
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/09/53336.html
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На Кегострове до вечера не будет водоснабжения
Сегодня на участке Аэропорт с 9 до 17 часов будет отключено водоснабжение в поселке Кегостров.
Это сделано в связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения.
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