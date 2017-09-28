Конкурс НКО стартовал в Архангельске

Деятельность НКО будет оцениваться в номинациях: «Лучший проект или акция»;
–«Лучшая некоммерческая организация».
Профессиональные достижения сотрудников НКО будут оцениваться по номинациям:
«Профессионал НКО»; «Доброволец НКО»; «Лучший интернет ресурс НКО».
Конкурс проводится в три этапа: сбор заявок – с 4-го октября по 20 октября 2017 года;
подведение итогов, определение финалистов и победителей экспертной комиссией конкурса – до 31 октября 2017 года
Заявки принимаются с 4-го октября по 20 октября года в электронном виде в формате PDF или JPEG на адрес электронной почты grants@ngo-garant.ruс пометкой «Звезда НКО».
По вопросам участия в конкурсе, за консультацией по написанию заявки можно обращаться по адресу: 163000 г. Архангельск, ул. Попова 18, 1 подъезд, 4 этаж,
Тел./факс: 8 (8182) 20-65-10 Адрес электронной почты grants@ngo-garant.ru