Договорённость о встрече подтверждена. Она пройдёт на министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона в столице Русского Севера.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/08/53318.html
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В Архангельске пройдет встреча глав МИД России и Финляндии
Эту встречу российский МИД анонсировал 7 октября.
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главой МИД Финляндии Тимо Сойни 18–19 октября в Архангельске, сообщает ТАСС.
Договорённость о встрече подтверждена. Она пройдёт на министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона в столице Русского Севера.
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