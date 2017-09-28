Ряды медиков Поморья пополнились молодыми специалистами

– Сегодня мы в очередной раз принимаем в наши ряды молодых коллег. В этом году к трудовой деятельности приступили 25 врачей и 14 медицинских сестер. Новыми кадрами пополнились терапевтические и хирургические отделения, отделение медицинской реабилитации, анестезиологии и реанимации, гинекологии, приёмное отделение, рентгеновское отделение, региональный сосудистый центр, поликлинические отделения и клиническая лаборатория, – рассказал заместитель главного врача учреждения здравоохранения Валерий Колыгин.