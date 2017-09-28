Возле ворот музея "Малые корелы" прогуливался медвежонок

Видео с мишкой, гулявшим мимо музея деревянного зодчества, выложили в сеть подписчики ряда архангельских пабликов Вконтакте.

Отметим, что в последнее время фото и видео с дикими животными, в частности, медведями и лисами, появляются в архангельском сегменте Рунета с завидной регулярностью. Зверьки-попрошайки или просто любопытные животные весьма часто становятся героями народных медиа.

Однако авторы таких видео зачастую умиляются, хотя стоило бы бить тревогу: то, что дикие животные выходят из леса — тревожный знак. Кстати, особую осторожность следует соблюдать с внешне милыми лисами: по наблюдениям экспертов, общительными и бесстрашными животных может делать бешенство, - предупреждает "Регион 29".