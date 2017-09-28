В Архангельске продолжают сносить незаконные постройки

Работы по сносу конструкций, портящих архитектурный облик города, проводятся в разных уголках Архангельска. Летом было демонтировано ограждение у бывшего кинотеатра «Мир», в сентябре - на пр. Чумбарова-Лучинского. Следующим объектом станет забор на улице Павла Усова.

По результатам анализа законности размещения объектов на территории Архангельска, который проведен департаментом градостроительства, выявлены факты несанкционированного размещения конструкций. Одна из них – забор на пересечении ул. Павла Усова с пр. Московский, - сообщает пресс-служба городской администрации.

- Арендатор установил ограждение вне границ земельного участка, взятого в аренду. Забор используется для размещения рекламы, строительство за ним не ведется. В адрес арендатора было направлено предписание о сносе, и поскольку оно не исполнено, то Администрация готовит документы в суд. Такого рода самоуправство на территории города недопустимо, - пояснил директор департамента градостроительства Михаил Елагин.