На улице Галушина в Архангельске перекроют движение

На период проведения работ движение городских автобусов будет организовано следующим образом:
— по маршрутам №5, №5э, №64 в направлении центра города: пр. Ленинградский – ул. Первомайская – ул. Фёдора Абрамова – ул. Галушина и далее по маршруту. В обратном направлении: ул. Галушина – ул. Федора Абрамова – ул. Первомайская – пр. Ленинградский и далее по маршруту;
— по маршруту №61 в направлении центра города: ул. Галушина – ул. Федора Абрамова – ул. Первомайская – пр. Ленинградский и далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Ленинградский – ул. Первомайская – ул. Федора Абрамова – ул. Галушина и далее по маршруту, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.