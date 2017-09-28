На улице Галушина в Архангельске перекроют движение

В связи с проведением работ по ремонту водопровода с 8 часов 7 октября до 8 часов 10 октября будет перекрыто движение для всех видов транспорта на участке по ул. Галушина, 3.

На период проведения работ движение городских автобусов будет организовано следующим образом:

— по маршрутам №5, №5э, №64 в направлении центра города: пр. Ленинградский – ул. Первомайская – ул. Фёдора Абрамова – ул. Галушина и далее по маршруту. В обратном направлении: ул. Галушина – ул. Федора Абрамова – ул. Первомайская – пр. Ленинградский и далее по маршруту;

— по маршруту №61 в направлении центра города: ул. Галушина – ул. Федора Абрамова – ул. Первомайская – пр. Ленинградский и далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Ленинградский – ул. Первомайская – ул. Федора Абрамова – ул. Галушина и далее по маршруту, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.