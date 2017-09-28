Молодёжь Онеги познакомилась с программой «Ты — предприниматель»

Руководитель программы в Архангельской области Дмитрий Попов посетил центр Онежского района 6 октября.

Молодые онежане познакомились с федеральной программой «Ты — предприниматель», мероприятия которой в этом году начнутся 14 октября в СГМУ, а также прошли мастер-класс «Старт собственного дела».

- Подобные встречи у нас уже состоялись 2 октября в Котласе и 3 октября в Вельске. На них мы приглашаем студентов и школьников, которые задумываются о том, в какой сфере им начать свою карьеру. Мы предлагаем свой вариант — заняться предпринимательством, и приглашаем принять участие в нашей программе, - рассказал Дмитрий Попов.

По его словам, такие мероприятия делятся на три этапа. В первую очередь участники обсуждают образ современного предпринимателя — а также то, как этот образ менялся со временем.

- Дальше представляю программу «Ты – предприниматель» с позиции выпускника. Ведь именно благодаря этой программе я открыл свой первый бизнес, а в конце концов стал её руководителем. Мы проводим мастер-класс о предпринимательской деятельности, где я рассказываю о том, как правильно выбрать идею и бизнес-рисках, - отметил Дмитрий Попов.

Затем участники мастер-класса делятся идеями и обсуждают возможности открытия собственного дела на своих территориях.

- В конце я приглашаю всех, кто пришёл на встречу, принять участие в мероприятиях программы в этом году. Рассказываю, почему это бесплатно, как можно обучаться дистанционно и какую пользу можно получить от участия в программе. Кстати, в следующий раз я приеду с таким визитом в город Мирный 9 октября, а на следующий день приглашаю на встречу молодёжь Березника, - заключил Дмитрий Попов.

Напоминаем, что для участия в программе нужно пройти онлайн-регистрацию по этой ссылке. Кроме того, в сообществе «Ты - предприниматель» | Архангельская область» проводится розыгрыш Iphone 8.