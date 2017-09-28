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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/06/53298.html

Общество

Новый речной вокзал в Архангельске построят через два года

Новый речной вокзал в Архангельске построят через два года
Новый вокзал уже не первый год ожидают жители островных территорий города и Приморского района.

Строительству нового здания речного вокзала в Архангельске было посвящено совещание, прошедшее в администрации города.

Генеральный директор Архангельского речного порта Андрей Разговоров рассказал, что на первом этаже нового здания вокзала будет находиться пассажирский павильон, рассчитанный на 100 человек, помещения для персонала, а также кафе, медпункт, комната матери и ребёнка. 

На оставшихся этажах будут расположены офисные помещения Архангельского речного порта. Возле здания планируется обустроить удобную парковку. 

Таким образом, здание вокзала будет соответствовать всем потребностям пассажиров. Обслуживать он будет пять действующих сегодня пассажирских линий. Планируется, что забивка первых свай основания нового пассажирского павильона будет проведена до конца 2017 года. В настоящее время уже определён подрядчик возведения первой очереди здания.

Перед строителями поставлена цель открыть новый речной вокзал для посетителей уже в период навигации 2019 года, - сообщает министерство транспорта Архангельской области.

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