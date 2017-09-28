Архангельск по-прежнему остаётся без капли воды

Утром в группе "Вконтакте" Архангельского водоканала появились оптимистичные записи, что работы завершены и системы заполняются.
Около девяти утра технический директор Водоканала Иван Бридько заявил, что работы завершены и вода появится в течение трёх часов.
И люди ждали. Но не дождались.
По информации на 13:00 в разных частях города вода так и не появилась. В отдельные дома она вернулась, но давление такое низкое, что пользоваться невозможно.
А "Водоканал" опубликовал новое сообщение:
"Работы на ЦОСВ продолжаются, станции на пониженном давлении. Примерный срок окончания работ к 16.00".
Вопрос в том, а можно ли ему верить?
Куда смотрит прокуратура? Огромный город остается без воды, а власти молчат! Сейчас уже 18:00, а воды так и нет!