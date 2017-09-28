Архангельск по-прежнему остаётся без капли воды

Напомним, сегодня ночью "Водоканал" проводил ремонтные работы на сетях задвижки D800. В связи с этим вечером 5-го октября было отключено водоснабжение во всем городе. Вода должна была вернуться в квартиры в 10:00 6-го. Наверное, никого уже не удивляет, что этого не произошло.

Утром в группе "Вконтакте" Архангельского водоканала появились оптимистичные записи, что работы завершены и системы заполняются.

Около девяти утра технический директор Водоканала Иван Бридько заявил, что работы завершены и вода появится в течение трёх часов.

И люди ждали. Но не дождались.

По информации на 13:00 в разных частях города вода так и не появилась. В отдельные дома она вернулась, но давление такое низкое, что пользоваться невозможно.

А "Водоканал" опубликовал новое сообщение:

"Работы на ЦОСВ продолжаются, станции на пониженном давлении. Примерный срок окончания работ к 16.00".

Вопрос в том, а можно ли ему верить?