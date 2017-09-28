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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/06/53294.html

Общество

Архангельск по-прежнему остаётся без капли воды

Архангельск по-прежнему остаётся без капли воды
Напомним, сегодня ночью "Водоканал" проводил ремонтные работы на сетях задвижки D800. В связи с этим вечером 5-го октября было отключено водоснабжение во всем городе. Вода должна была вернуться в квартиры в 10:00 6-го. Наверное, никого уже не удивляет, что этого не произошло.

Утром в группе "Вконтакте" Архангельского водоканала появились оптимистичные записи, что работы завершены и системы заполняются. 

Около девяти утра технический директор Водоканала Иван Бридько заявил, что работы завершены и вода появится в течение трёх часов. 

И люди ждали. Но не дождались. 

По информации на 13:00 в разных частях города вода так и не появилась. В отдельные дома она вернулась, но давление такое низкое, что пользоваться невозможно.

А "Водоканал" опубликовал новое сообщение: 

"Работы на ЦОСВ продолжаются, станции на пониженном давлении. Примерный срок окончания работ к 16.00".

Вопрос в том, а можно ли ему верить?

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Комментарии
Пенсионер, сегодня 18:03

Куда смотрит прокуратура? Огромный город остается без воды, а власти молчат! Сейчас уже 18:00, а воды так и нет!
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