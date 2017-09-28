В Архангельской области благоустроили девять парков и 61 двор

Промежуточные итоги реализации в Поморье проекта по формированию комфортной городской среды обсудили на заседании рабочей группы под руководством заместителя председателя правительства Архангельской области Андрея Шестакова.

—Формирование комфортной городской среды – это приоритетный федеральный проект, направленный на улучшение условий жизни людей в городах, посёлках, деревнях, – отметил Андрей Шестаков.

По информации министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области, на сегодняшний день в полном объёме завершено благоустройство девяти парков, 61 дворовой и 22 общественных территорий.

В ходе мониторинга выявлено отставание по выполнению графика работ в Архангельске, Северодвинске, а также Коношском, Каргопольском, Ленском, Плесецком, Красноборском и Шенкурском районах.

На заседании рабочей группы заслушали отчёты глав муниципальных образований, которые не выдерживают графики реализации проектов. На всех объектах работы продолжаются. Основная масса мероприятий должна быть завершена к концу октября, - сообщает пресс-служба правительства области.