В НАО облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
Ветер юго-восточный и южный 8-13 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем +3,+8°, - сообщает Северное УГМС.
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Пятница, 6 октября, 18:52
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Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/06/53282.html
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6 октября в Поморье ожидается дождь
Облачная погода. В большинстве районов дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +3,+8°.
В НАО облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
Ветер юго-восточный и южный 8-13 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем +3,+8°, - сообщает Северное УГМС.
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