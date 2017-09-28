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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/05/53287.html

Общество

В Архангельске торжественно открыли новую детскую площадку

В Архангельске торжественно открыли новую детскую площадку
Её построили по программе «ЖКХ и городская среда». Расположена площадка во дворе домов 26 и 28 по улице Галушина.

Дети и взрослые, живущие во дворе, с радостью участвовали в открытии площадки, в игровой программе.

Именно жильцы выступили инициаторами появления этого объекта. Узнав о программе «ЖКХ и городская среда», они подготовили заявку, вместе с подрядчиком убирали территорию, теперь здесь красуется современная, а главное — безопасная детская площадка.

Подрядчиком на обустройстве площадки выступила компания «Элина». У компании большой опыт работы с такими объектами. Как рассказала на открытии площадки руководитель отдела продаж компании Марина Железко, «Элина» уже более 10 лет поставляет оборудование для детских площадок, занимается благоустройством зон отдыха. Компания «Элина» выполняет весь комплекс работ на объектах — от проектирования до установки и последующего обслуживания.

Благодаря успешному сотрудничеству с администрацией округа «Майская горка» и жителями, на Галушина теперь есть свой уютный дворик, где будет интересно отдохнуть и детям, и взрослым.

Площадка имеет безопасное покрытие, а от дворовых проездов её отделяют современные 3D-ограждения.

— Это уникальный объект, на котором будет интересно и детям, и взрослым. Мы видим здесь и уличные тренажёры, и турники, и детские качели с песочницами. Стоимость работ составила порядка двух миллионов рублей, — рассказала Марина Железко.

Безусловным плюсом стало то, что компания «Элина» отвечает и за гарантийное обслуживание. По просьбе жителей или администрации округа сотрудники будут выезжать на объект и проверять состояние игрового оборудования.

Компания «Элина» работает по всей области, НАО и в соседних регионах. Только за этот год построено более 150 площадок в Холмогорском, Верхнетоемском, Вельском Котласском районах, в городах Северодвинске, Архангельске и Новодвинске, Мирном и Нарьян-Маре.

По программе «ЖКХ и городская среда» планируется отремонтировать 170 дворов, 53 общественные территории и 12 парков в различных районах области.  

Вчера 17:30

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