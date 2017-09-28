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Молодым предпринимателям Архангельской области помогут открыть и развить бизнес

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/05/53286.html

Общество, Экономика

Молодым предпринимателям Архангельской области помогут открыть и развить бизнес

Молодым предпринимателям Архангельской области помогут открыть и развить бизнес
С 14 октября до 9 декабря 2017 года в регионе пройдёт бесплатная образовательная молодёжная программа «Ты – предприниматель».

В этом году она начнётся с бизнес-выходных «Динамичный старт» в Северном государственном медицинском университете (СГМУ), где 14 и 15 октября приглашенные эксперты расскажут о своём успешном опыте открытия бизнеса.

- Я принимаю участие в программе «Ты — предприниматель» первый раз, но отзывы о ней только позитивные. В этом году одним из региональных экспертов выступит мой хороший знакомый — предприниматель Иван Захаров, который будет читать лекции в образовательной части. Для меня участие в программе — отличная возможность помочь развиваться предпринимательской деятельности в регионе, - отметил уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев.

За два месяца будущие предприниматели посетят множество образовательных мероприятий с участием лучших бизнес-тренеров России и руководителей успешных предприятий Архангельской области: бизнес-завтраки, индивидуальные консультации, конференции, форумы, семинары и мастер-классы.

Кроме того, участники программы разработают собственные бизнес-проекты и будут соревноваться в различных конкурсах. Авторам самых перспективных идей организаторы помогут получить грант и найти инвесторов.

Программа откроет перед потенциальными и начинающими предпринимателями двери в мир бизнеса и позволит спланировать деловое будущее. В процессе обучения они смогут выбрать оптимальную идею для бизнеса, разработать бизнес-проект, развить личностные навыки и найти бизнес-партнеров.

- Наша главная задача — привлечь активную молодёжь к предпринимательской деятельности в регионе. Наша программа будет интересна, а, главное, полезна любому, кто задумывается о том, чтобы открыть свой бизнес, а также и тем, кто уже начал своё дело. Ещё хочу отметить, что участие в программе — бесплатное, - рассказал руководитель программы «Ты — предприниматель» в Архангельской области Дмитрий Попов.

Участником программы может стать любой житель Архангельской области в возрасте от 14 до 30 лет. Напоминаем, что для участия нужно лишь пройти онлайн-регистрацию по этой ссылке.

В Архангельской области федеральный проект «Ты — предприниматель» реализовывается региональным «Молодёжным центром» при поддержке управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию правительства Архангельской области.

По итогам прохождения образовательной программы все участники, посетившие не менее 80% занятий, получат от Русской Школы Управления удостоверение о повышении квалификации.

Константин Журавлёв, Вчера 17:27

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