Время стоянки котласского поезда в Архангельске увеличат на два часа

Расписание прибытия и отправления состава Архангельск — Котлас изменяется с 10 декабря.

Принятое руководством Северной железной дороги решение, по мнению спикера областного Собрания депутатов Новожилова, отражает надежды и чаяния жителей Котласа, которые по разным причинам вынуждены ограничивать свой визит в областной центр одним днем.

Вопрос изменения расписания и продления стоянки локомотива в Архангельске впервые был поднят в региональном парламенте еще год назад, когда количество обращений от котлашан в адрес областных депутатов позволило определить важность решения проблемы.

Сейчас люди, приезжающие с юга области в Архангельск по служебным, лечебным или иным целям, не требующим длительного пребывания в областном центре, вынуждены как угорелые носиться по своим делам, чтобы успеть все часов за пять — именно столько времени составляет интервал между прибывающим и обратным рейсами. К перрону архангельского железнодорожного вокзала состав прибывает в без десяти десять утра, а в обратный путь отправляется уже в 15.18.

Теперь же достигнутая в ноябре прошлого года договоренность между областным Собранием, региональным правительством и руководством Северной железной дороги позволит предпринимающим краткосрочные поездки в Архангельск жителям более южных районов Поморья немного перевести дух — с 10 декабря стоянка поезда будет увеличена почти до семи с половиной часов: с 9.00 до 16.25.