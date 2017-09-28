Архангельск может начать сотрудничество с норвежским городом Будё

Взаимную заинтересованность в сотрудничестве выразили стороны на встрече заместителя главы Архангельска по соцвопросам Светланы Скомороховой с мэром Будё Рольфом Каре Йенссеном.

Господин Рольф Йенссен прибыл в Архангельск в составе делегации специалистов библиотечного дела Будё, которые нацелены на установление сотрудничества с архангельскими библиотекарями по созданию и развитию совместных проектов.

- Вчера состоялась встреча в САФУ по обсуждению возможностей реализации проекта «Строительство мостов между библиотеками через границы на пути к новому видению и роли в обществе», сегодня подобные встречи проходят в библиотеках города. Моя же цель – понять, заинтересован ли Архангельск в развитии связей с нашим городом в различных сферах деятельности, - пояснил господин Йенссен.

Как пояснила заместитель главы по социальным вопросам Светлана Скоморохова, у Архангельска – столицы русского Севера – огромный опыт международного сотрудничества в образовании, культуре, спорте, медицине. В столице Поморья в течение года проходит множество значимых мероприятий, которые уже давно вышли за муниципальные рамки и носят всероссийский и международный характер. Среди них – марафон «Гандвик», фестиваль джаза имени Валерия Резицкого, фестиваль «Архангельск Блюз», Архангелогородские гостины, снежные баталии «Юкигассен» и многие другие. Активно сотрудничают напрямую с учреждениями других стран и наши культурные центры, школы искусств, детская художественная школа, библиотеки, спортивные школы.

В свою очередь господин Йенссен отметил, что по уровню развития культурной сферы и активности в этом направлении Будё в этом году признан городом № 1 в Норвегии.

- Мы открыты для сотрудничества, с удовольствием примем у себя в гостях норвежских музыкантов, артистов, художников, творческие коллективы на своих мероприятиях. Мы также готовы к обмену опытом и реализации совместных проектов по любым направлениям, - подчеркнула Светлана Скоморохова.

Стороны договорились, что в ближайшее время дистанционно обменяются краткими обзорами деятельности городов в обозначенных сферах, чтобы на их основе можно было уже более предметно обсудить возможности сотрудничества, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.