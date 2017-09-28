Осенний призыв начался в Архангельской области

Осенью этого года около 1500 северян будут призваны в армию. Об этом сообщил военный комиссар Архангельской области Григорий Багинский.

На сегодняшний день в Архангельской области и НАО приступили к работе 26 призывных комиссий. За период с 1 октября по 31 декабря этого года им предстоит провести набор около 1500 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.



Военный комиссар региона обратил внимание на три основных акцента осеннего призыва 2017 года:

он посвящается 100-летию образования военных комиссариатов на территории Архангельской области;

впервые в Поморье на прохождение срочной службы направляются «юнармейцы»;

отмечено многократное снижение количества уклонистов.

Нынешние призывники будут направлены в части, дислоцирующиеся в Плесецке, на Новой Земле, в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской и Псковской областях.

Ребятам предстоит служить в Воздушно-космических силах, Сухопутных войсках и на Северном флоте, а также обеспечивать безопасность страны в составе Национальной гвардии.

Лучшие из лучших, а это всего лишь 20-25 человек из полутора тысяч, смогут попасть в ВДВ и спецназ ГРУ.

Эти элитные подразделения ежегодно пользуются большим спросом у призывников Поморья. Но, по словам Григория Багинского, набор ограничен. Кроме того, высочайшие требования предъявляются к состоянию здоровья и физической форме кандидатов.

Военный комиссар Архангельской области детально остановился на правах, которыми обладают призывники и их родственники.

К примеру, родители вправе принимать участие в заседаниях призывных комиссий, а также могут сопроводить сына за счёт собственных средств к месту несения службы.

Дети-сироты должны знать: став солдатами, они должны получать двойной оклад весь период прохождения срочной службы, а после увольнения в запас – единовременную выплату в размере пяти окладов.

Супруги солдат-срочников, имеющие детей в возрасте до трёх лет, имеют право на ежемесячное пособие в размере около 13 тысяч рублей. А рождение ребёнка во время несения отцом срочной службы позволяет супруге получить единовременную выплату порядка 31 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба правительства области.