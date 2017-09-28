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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/05/53270.html

Общество

Елена Вторыгина поздравила работников педагогического труда с Днем учителя

Елена Вторыгина поздравила работников педагогического труда с Днем учителя
Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия», заместитель председателя Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей обратилась к работникам образовательных учреждений:

"Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Ваш труд по праву считается благородным, созидательным, творческим.

Каждый день вы приходите в классы, чтобы отдать детям часть своей души. Научить подрастающее поколение быть честным, уважать старших, любить родной край. Раскрыть таланты и поддержать способности, помочь определиться с важным жизненным выбором

Одновременно труд учителя и очень ответственный.

Ведь именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу нашей области, всей России.

Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь образцом глубокой верности своему призванию и ярким примером для молодых учителей. Ваша мудрость, неравнодушие, внимание поддерживают каждого из нас.

Я от всего сердца желаю всем педагогам доброго здоровья, благополучия, счастья, оптимизма, успехов во всех начинаниях, вдохновения и гордости за своих учеников!"

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