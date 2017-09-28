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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/05/53268.html

Общество

В областном центре пройдёт уникальный турнир среди юных программистов

В областном центре пройдёт уникальный турнир среди юных программистов
Фото пресс-службы правительства области
В Архангельске на базе института открытого образования пройдёт открытый дистанционный командный турнир по робототехнике «AR2T2». Аналогов у этого соревнования в нашей стране нет.

К участию приглашаются команды школ Поморья и других регионов России. В составе команды может быть от двух до четырёх человек. Юные программисты с 5 по 11 классы вступят в борьбу. Стоит отметить, что в старшей возрастной группе принимаются заявки и от студентов 1-2 курса профессиональных образовательных организаций.

Сам турнир состоит из нескольких этапов. Первый этап – регистрация команды – пройдёт с 9 по 29 октября. На втором этапе ребятам предстоит сконструировать робота по предложенной 3D модели и изготовить обстановку, в которой будет функционировать машина.

Третий этап – соревнование. Каждой команде предстоит направить в адрес жюри программу-решение. Последний этап самый эмоционально напряжённый: участники в режиме онлайн будут наблюдать за работой членов жюри, которые запустят полученные программы на своём роботе и выставят итоговые оценки. 

Судьями турнира станут представители Архангельского областного института открытого образования, Коми республиканского института развития образования, образовательного центра «Лапландия» города Мурманска. 

Для проведения турнира Архангельским областным институтом открытого образования был разработан специальный сайт. Этот портал позволяет полностью автоматизировать все процессы проведения состязаний и сделать работу жюри максимально объективной.

«Битва машин» намечена на 3 ноября. Отметим, в прошлом году в турнире по робототехнике «AR2T2» приняли участие около 100 команд школьников из 10 городов регионов России, - сообщает министерство образования и науки Архангельской области.

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