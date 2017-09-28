Архангелогородцы останутся без воды на одну ночь

Напоминаем, что с 19 часов 5 октября до 10 часов 6 октября «Водоканал» планирует ремонтные работы на сетях водопровода и Центральных очистных водопроводных сооружениях.

Главная цель проведения работ – повышение надежности обеспечения водоснабжением потребителей города. Для этого необходимо восстановить работоспособность отдельных узлов путем замены затворов и задвижек. Так, в частности будет заменен затвор D800 на очистных сооружениях, что не только повышает надежность водоснабжения, но и является частью плана по подключению недостроенного участка кольцевого водовода.

Параллельно будет произведена замена запирающей арматуры на более мелких магистралях и водопроводных вводах в ряд зданий, что позволит минимизировать охват отключений в случае аварий.

На период проведения работ без водоснабжения останутся все районы города, кроме п. Силикатчиков, п. Талаги, Нефтебазы, района Экономии и Северного округа, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Просьба к горожанам сделать необходимый запас воды.