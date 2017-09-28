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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/05/53266.html

Общество

В Архангельске специально обученные собаки помогают детям-аутистам

В Архангельске специально обученные собаки помогают детям-аутистам
Фото пресс-службы правительства области
В коррекционном центре «Азимут» для детей-аутистов в Архангельске начались занятия по канистерапии. Этот метод основан на общении с собаками.

Собаки породы бордер-колли Амиго и Ася с кинологом Александрой Гусевой прошли специальное обучение канистерапии в центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ирида» в Москве. 

В процессе игры с собакой под контролем кинолога и детского врача-психиатра малыши учатся общаться, снимать внутреннее напряжение, развивать речевые и социальные функции.

—Дети не смотрят в глаза людям, а собаке – смотрят. Привыкая к этому, ребёнок вступает в зрительный контакт и с людьми, – рассказывает детский психиатр Вера Яковлева. – Кроме того, дети имеют много страхов. Страх, например, вызывают прикосновения к себе, волосам, причесывание, мытьё головы. Опосредованно, через прикосновение к собаке, ощущения мягкой шерсти и её расчесывания, ребёнок переносит эти умения на себя.

Курс рассчитан на десять занятий, услуга оказывается бесплатно.

Центр «Азимут» был открыт в мае на средства гранта президента России. Важно, что здесь применяется мультидисциплинарный подход к работе с детьми. По мировым методикам лечения аутизма с ними занимаются психологи, дефектологи, специалист по адаптивной физкультуре и арттерапии, воспитатель и музыкальный работник, консультирует детский психиатр.

На сегодняшний день бесплатный курс обучения прошли первые 30 детей. С 1 октября к занятиям приступила новая группа из 30 человек. 

Как подчеркнула руководитель коррекционного центра «Азимут» Мария Пискунова, все прошедшие обучение дети остаются на сопровождении специалистов. Кроме того, в индивидуальном режиме ведутся консультации с воспитателями и педагогами детских садов и школ, чтобы помочь их правильному и эффективному общению с подопечными центра. Здесь оказывают психологическую поддержку и родителям, чьим детям поставлен диагноз «аутизм».

Потребность в услугах коррекционного центра для детей с РАС высока: уже сегодня в очереди стоят более сорока человек. Расширить объёмы и спектр оказываемой помощи позволит переезд в новое, более просторное помещение.

Перспективы развития деятельности центра не ограничиваются только этим.  «Азимут» подал заявки на два новых президентских гранта. Речь идет о  создании комнаты по развитию адаптивного поведения и социально-бытовых навыков  у подростков с РАС и реализации проекта реабилитации детей с инвалидностью с помощью занятий адаптивным роллерным спортом, - сообщает пресс-служба правительства области. 

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