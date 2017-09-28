В Маймаксе появилась новая спортплощадка Фото пресс-службы администрации Архангельска На территории у культурного центра «Маймакса» открылась новая спортивная площадка для детей и взрослых. Средства на ее установку были получены по результатам победы в областном конкурсе и из муниципального бюджета. Из областного бюджета выделена субсидия в размере 356 тыс. рублей, из муниципальной казны софинансирование – 77 тыс. рублей. Так в сквере имени 12-й бригады морской пехоты появилось новое спортивное оборудование, которое дополнило детскую игровую зону. Глава города лично оценил выполнение поручения, и отметил, что не стоит на этом останавливаться. - Территория у культурного центра большая, и может служить местом притяжения для жителей округа, которые не избалованы парками, скверами и спортивными сооружениями. Предлагаю начать работу по подготовке проекта в рамках программы «Комфортная городская среда». Программа будет продолжена в следующем году, и эта зеленая зона у КЦ «Маймакса» может быть благоустроена в рамках ее реализации, - подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш. Нашли ошибку? Выделите текст,

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