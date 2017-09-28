Архангельские школьники могут добровольно пройти тест на наркотики

В мэрии города прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике и ограничению распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании.

Присутствующие обсудили вопрос об итогах проведения социально-психологического тестирования на предмет потребления наркотических и психотропных веществ в школах города.

Как сообщила заместитель директора департамента образования Нина Филимонова, тестирование учащихся в возрасте 14-16 лет проводится в соответствии с указом Президента на добровольной основе. Обязательные условия при его проведении – соблюдение конфиденциальности, закрытое помещение для хранения результатов, информирование родителей, обеспечение возможности их присутствия в аудитории при желании. Каждый подросток вправе в любой момент отказаться от тестирования, проинформировав об этом члена комиссии.

В прошлом учебном году 996 школьников города в возрасте от 14 до 16 лет прошли добровольное тестирование. Среди них выявлены учащиеся двух групп риска: 293 ребенка, совершившие пробы, и 403 – с аддиктивным поведением, - сообщила пресс-служба городской администрации.

- Необходимо осуществить стопроцентный охват школьников при проведении тестирования. Часто родители отказываются от прохождения ребёнком тестирования, так как боятся влияния результата на семью и на его будущее. Но на самом деле это возможность вовремя выявить проблему и предупредить её развитие, - подчеркнула Нина Филимонова.