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Четверг, 5 октября, 16:58

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/05/53261.html

Общество

5 октября в Поморье ожидается дождливая погода

5 октября в Поморье ожидается дождливая погода
Облачная погода. В большинстве районов дождь. Ветер южный и юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +4,+9°.

В НАО облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южный и юго-восточный 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем +2,+7°, - сообщает Северное УГМС. 

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