В НАО облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южный и юго-восточный 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем +2,+7°, - сообщает Северное УГМС.
|
Новости дня
В Архангельске начался осенний призыв
Елена Вторыгина проверила ход реализации партпроекта «Городская среда» в Северодвинске
300 молодых педагогов пришли работать в школы Поморья в этом году
Психически нездоровый северодвинец напал с ножом на брата
|
Четверг, 5 октября, 16:58
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/05/53261.html
|
5 октября в Поморье ожидается дождливая погода
Облачная погода. В большинстве районов дождь. Ветер южный и юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +4,+9°.
В НАО облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южный и юго-восточный 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем +2,+7°, - сообщает Северное УГМС.
|
Главное
300 молодых педагогов пришли работать в школы Поморья в этом годуСегодня 15:30
В Архангельске специально обученные собаки помогают детям-аутистамСегодня 11:07
«Аквилон Инвест» приглашает на День рожденияВчера 12:56
Архангелогородцы, имеющие право на льготный проезд, получат электронные картыВчера 10:25
4 октября в Архангельскую область придут заморозкиВчера 08:50
Общество
В Архангельске начался осенний призывСегодня 16:15
300 молодых педагогов пришли работать в школы Поморья в этом годуСегодня 15:30
В Архангельске построят центр пляжных видов спортаСегодня 13:15
Елена Вторыгина поздравила работников педагогического труда с Днем учителяСегодня 12:36
В областном центре пройдёт уникальный турнир среди юных программистов Сегодня 11:54
В Архангельске начался осенний призыв
300 молодых педагогов пришли работать в школы Поморья в этом году
В Архангельске построят центр пляжных видов спорта
Елена Вторыгина поздравила работников педагогического труда с Днем учителя
В областном центре пройдёт уникальный турнир среди юных программистов
Елена Вторыгина проверила ход реализации партпроекта «Городская среда» в Северодвинске
«Аквилон Инвест» приглашает на День рождения
Эксперты подсчитали экономический эффект конкурса «Лесоруб XXI века»
Молодёжь Архангельской области приглашается для участия в программе «Ты — предприниматель»
Ко Дню пожилых людей Группа «Илим» направила своим ветеранам 3,9 млн рублей
Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО
На архангелогородцев навалилась большая политика
Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека
Как и предсказывали. Игорь Кошин уволен с поста губернатора НАО
Политическое фиаско: Михаил Гмырин проиграл выборы спикера горсовета Северодвинска
Психически нездоровый северодвинец напал с ножом на брата
В Плесецком районе пьяный водитель сбил женщину
В Архангельске два человека пострадали при столкновении грузовика с легковушкой
Житель Няндомы истязал несовершеннолетнюю падчерицу
Сергей Круглов выиграл бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по стрельбе
В столице Поморья открылся новый зал для спортивной борьбы
В Архангельске прошли соревнования по эстафетному бегу
Елена Шелудинастала лучшей на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов
Архангельские спортсмены выиграли два «золота» на соревнованиях по стрельбе
Северный морской музей и Поморская филармония представляют концерт "Один в океане"
Норвежские библиотекари посетят Добролюбовку
65-летие оркестра Северного хора и 90-летие Бориса Туровника в Архангельске отметят большим праздничным концертом
В Архангельске откроется выставка «Ровесники Архангельской области»
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru