На площади у МРВ появились новые остановочные павильоны

На площади у Морского-речного вокзала устанавливаются два остановочных павильона, где горожане смогут с комфортом ожидать транспорт.

Поскольку площадь у морского-речного вокзала – традиционно оживленный транспортный узел, один из павильонов изготовлен по индивидуальному чертежу. Это позволило удлинить его конструкцию, чтобы вместить большее число людей.

Преимущества нового объекта уже успела оценить архангелогородка Татьяна Викторовна, присев в ожидании транспорта на скамейку в одном из павильонов.

- Сама здесь редко жду автобус, а вот мужу моему частенько приходится. Конечно, замечательно, что сейчас есть где укрыться от дождя, снега, ветра. Нам, пожилым, важно иметь и возможность присесть, пока ждём автобуса, - отметила архангелогородка.

Все работы по новому остановочному павильону, включая благоустройство и асфальтирование, должны быть закончены до конца октября, - сообщила пресс-служба городской администрации.