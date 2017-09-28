Технический директор "Водоканала" рассказал, ради чего архангелогородцам придётся терпеть отсутствие воды

Технический директор МУП «Водоканал» Иван Бридько пояснил, ради чего архангелогородцам стоит потерпеть одну ночь без холодной воды.

Как сообщалось ранее, с 5 на 6 октября большая часть потребителей города будет временно отключена от водоснабжения. Главная цель проведения работ – повышение надежности обеспечения водоснабжением.

- Это не первое плановое отключение в городе. А причина одна: необходимость замены запорной арматуры. В городе порядка 5 тысяч старых задвижек, в этом году заменено 250, а до конца года их количество достигнет 350-400. Обновлять арматуру необходимо: именно она позволяет перекрывать воду на отдельных участках сетей в случае аварии. И в целом это серьезно влияет на работоспособность системы водоснабжения, - пояснил Иван Бридько.

Основная цель ближайшего отключения – замена задвижки D800 на станции водоподготовки. Без этой операции невозможно продолжить большой проект по достройке кольцевого водовода. Несколько лет назад строительство обходных сетей было начато, но не доведено до конца, и сейчас «Водоканал» планирует своими силами завершить первый из трех этапов кольцевого водовода. Это тот резервный канал, который позволит в случае повреждения на «тысячнике», избежать отключения воды на территории всего города.

Ремонтные работы с 5 на 6 октября будут проводиться ночью: завтра в 19 часов начнется понижение давления на станции водоподготовки, к 6 утра следующего дня работы должны быть завершены. В кранах архангелогородцев вода появится в 8-10 часов утра, когда будет восстановлена работа подкачивающих станций: их подключение осуществляется вручную, поэтому не может быть произведено одномоментно, - сообщает пресс-служба городской администрации.