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В Архангельске работает первая частная служба скорой медицинской помощи

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/04/53257.html

Общество

В Архангельске работает первая частная служба скорой медицинской помощи

В Архангельске работает первая частная служба скорой медицинской помощи
Фото ИА "Регион 29"
Как частная скорая «Шанс» начала работать в Архангельске осенью 2014 года — первыми клиентами новой скорой стали пациенты, застрахованные в системе добровольного медицинского страхования. Но уже с июня 2015 года, при поддержке регионального правительства, министерства здравоохранения и в сотрудничестве с государственной скорой, «Шанс» начал оказывать северянам бесплатную медицинскую помощь по полисам медицинского страхования в рамках обязательного медицинского страхования.

— Мы создавали в Архангельске службу частной скорой помощи с целью повышения доступности и качества скорой медицинской помощи для населения, — рассказывает "Региону 29" главный врач «Шанса» Онега Пак. — Ведь не секрет, какая колоссальная загруженность у специалистов государственной скорой помощи. Частная скорая помощь, как дополнительная служба, позволяет сократить время ожидания оказания экстренной помощи. 

С 2015 года мы работаем, на равных для пациента условиях, с государственной службой «03». Кроме того, оказываем уникальные услуги, которые до нас в Архангельской области вообще никто не оказывал.

— О каких именно услугах речь?

— «Шанс» — единственная в регионе служба, которая осуществляет транспортировку пациентов в другие города страны. Например, в Москву, Санкт- Петербург, не говоря уже о перевозках по Архангельской области — такие рейсы мы выполняем регулярно. Распространённая ситуация — житель Архангельска уезжает на дачу в область, а там заболевает. Как вывезти больного? Государство, к сожалению, не всегда имеет возможность предоставить этот вид помощи. А мы отправляем за пострадавшим реанимационную бригаду со всем необходимым оборудованием.

Также осуществляем услугу по забору анализов на дому. Это очень актуально для «лежачих» пациентов или детей.

— Но перевозка из города в город — это платная услуга?

— Да, верно. Транспортировка пациентов от квартиры до места в поезде, из поезда — до квартиры дома, а также из больницы домой — осуществляется на платной основе. Всё это тоже востребованные услуги.

— То есть, тяжёлых пациентов вы в буквальном смысле перевозите с койки на койку?

— Именно так. И расстояние не играет роли. Например, был случай, когда пациент, живущий на островной территории, сломал шейку бедра. Приехавшая на вызов государственная скорая, оказала помощь, но от госпитализации пациент отказался, так как, по его словам, «пожалел» медиков — бригада состояла из двух женщин. А пострадавший — крупный мужчина, да к тому же живёт на втором этаже деревянного дома.

Об этой ситуации мы узнали от его внучки, которая позвонила нам из Германии. «Шанс» доставил пострадавшего в больницу, а затем, после того, как была оказана квалифицированная хирургическая помощь, увёз пациента домой.

— Вы сказали, что «Шанс» работает и как «обычная скорая помощь». Что это значит?

— Два года назад «Шанс» был включен в реестр медицинских организаций, оказывающих помощь по полисам медицинского страхования в рамках территориальной программы ОМС в Архангельской области.

С того времени скорая помощь «Шанс» оказывает медицинскую помощь всем обратившимся гражданам, имеющим полис обязательного медицинского страхования. Помощь нуждающимся оказывается бесплатно.

— Речь о страховом медицинском полисе, с которым северяне приходят на приём в свою поликлинику?

— Да. Пластиковый либо бумажный — разницы нет. Страховая медицинская компания также может быть любой.

Когда пациент, вызывая скорую, набирает номер 03, то наряду со специалистами государственной скорой, могут приехать и наши сотрудники, поскольку, скорая «Шанс» оказывает помощь в порядке общей очередности по обслуживанию вызовов со специалистами государственной скорой помощи.

Хочу обратить внимание на то, что мы принимаем вызовы и напрямую по своим телефонам 430 303 и 230 303. Наши диспетчера дежурят круглосуточно.

— Легко запомнить.

— Да, номера созвучны с номером 03. Очень просто запомнить.

— Диспетчеры консультируют пациентов по телефону по поводу лечения?

— Консультаций по телефону мы не даём, поскольку больной не всегда может адекватно и правильно оценить состояние своего здоровья. Мы предлагаем вызвать бригаду, которая на месте оценит состояние здоровья и, при необходимости, окажет помощь. 

ДТП, травмы, отравления, гипертонические кризы, инфаркты, инсульты, обострение хронических заболеваний, грипп, пневмонии — это наиболее частые заболевания, с которыми к нам обращаются. Автомобили «Шанс» укомплектованы самым современным оборудованием, где есть всё для диагностики, лечения, клинического мониторинга.

— А диагностика для пациентов частной скорой также бесплатна?

— Безусловно. Вызов бригады, лечение, которое проводит доктор, ЭКГ, исследование крови на сахар, содержание кислорода в крови, — другими словами все те процедуры, которые необходимы для установки диагноза — выполняются бесплатно.
Но иногда у пациентов, действительно, срабатывает стереотип. Особенно, когда «Шанс» приезжает на вызов по номеру 03. «Вы же частная скорая! Точно не придётся платить?» Удивляются…

— Удивляются, что всё бесплатно?

— Да, а ещё тому, что приезжаем очень быстро, что у доктора есть время поговорить с пациентом. Многие наши клиенты, которые один раз вызвали скорую «Шанс», затем и в следующий раз набирают номера 430 303, 230 303. Говорят: «Хотим, чтобы приехали именно вы». Безусловно, такое доверие пациентов очень ценно для нас.

— За эти три года «Шанс» спас сотни человеческих жизней. Но, может, был какой-нибудь особый случай, который запомнился вашим докторам особенно?

— У нас есть своя новорожденная девочка! Бригада приехала на вызов, а оказалось, что скорую вызвали поздно, роды уже начались. И наши врачи на дому приняли роды. А затем счастливую маму с дочкой доставили в больницу.

Вчера 15:59

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