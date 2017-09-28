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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/04/53254.html

Общество

Юные северяне посмотрели на "Живые полотна" Ван Гога

Юные северяне посмотрели на "Живые полотна" Ван Гога
Фото Артема Келарева
Уникальная мультимедийная экспозиция «Ван Гог. Живые полотна» навсегда изменит представление юных северян о школьных музейных экскурсиях.

2 октября в этом убедились восьмиклассники Архангельского морского кадетского корпуса.

Прежде, чем войти в мультимедийную галерею с 20 проекторами, на которых оживают более 100 картин Винсента Ван Гога, они уютно расположились на мягких пуфах-мешках, чтобы послушать лекцию о жизни загадочного и мятежного гения, - сообщает "Регион 29".

В принципе, выставка «Живые полотна» довольно самодостаточна, но если группе требуется более глубокое погружение в жизнь и творчество Ван Гога, то можно заказать экскурсовода.

На такой лекции архангельские кадеты узнали много нового о Ван Гоге — например, что перед тем, как стать художником, он хотел стать проповедником, но из миссионерской школы его выгнали — за неряшливый вид и вспыльчивость. Или о том, что тот мог раздавать вещи бедным и взять в натурщицы беременную нищенку.

Лектор также рассказала, что о скандальном происшествии с отрезанной мочкой уха существует две версии. И по одной из них, Ван Гог не сам сделал это с собой, а получил ранение в драке с Полем Гогеном.

Экскурсия продолжилась в мультимедийном зале экспозиции, где мальчишки и девчонки попали в настоящий аттракцион красок, света и звука. 

Напомним, что сверхсовременную выставку «Ван Гог. Живые полотна» северянам к 80-летию Архангельской области подарила компания «Мегафон». 

Экспозиция работает на втором этаже ТРЦ «Макси» с 10:00 до 21:00 до 22 октября. Для абонентов «Мегафона», школьников, студентов и и льготных категорий граждан вход бесплатный.

Телефон для справок, заказа групповых посещений и экскурсий — 8(8182)434 313.

Группа ВКонтакте https://vk.com/arhvangog

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