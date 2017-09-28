Юные северяне посмотрели на "Живые полотна" Ван Гога

Уникальная мультимедийная экспозиция «Ван Гог. Живые полотна» навсегда изменит представление юных северян о школьных музейных экскурсиях.

2 октября в этом убедились восьмиклассники Архангельского морского кадетского корпуса.

Прежде, чем войти в мультимедийную галерею с 20 проекторами, на которых оживают более 100 картин Винсента Ван Гога, они уютно расположились на мягких пуфах-мешках, чтобы послушать лекцию о жизни загадочного и мятежного гения, - сообщает "Регион 29".

В принципе, выставка «Живые полотна» довольно самодостаточна, но если группе требуется более глубокое погружение в жизнь и творчество Ван Гога, то можно заказать экскурсовода.

На такой лекции архангельские кадеты узнали много нового о Ван Гоге — например, что перед тем, как стать художником, он хотел стать проповедником, но из миссионерской школы его выгнали — за неряшливый вид и вспыльчивость. Или о том, что тот мог раздавать вещи бедным и взять в натурщицы беременную нищенку.

Лектор также рассказала, что о скандальном происшествии с отрезанной мочкой уха существует две версии. И по одной из них, Ван Гог не сам сделал это с собой, а получил ранение в драке с Полем Гогеном.

Экскурсия продолжилась в мультимедийном зале экспозиции, где мальчишки и девчонки попали в настоящий аттракцион красок, света и звука.

Напомним, что сверхсовременную выставку «Ван Гог. Живые полотна» северянам к 80-летию Архангельской области подарила компания «Мегафон».

Экспозиция работает на втором этаже ТРЦ «Макси» с 10:00 до 21:00 до 22 октября. Для абонентов «Мегафона», школьников, студентов и и льготных категорий граждан вход бесплатный.

Телефон для справок, заказа групповых посещений и экскурсий — 8(8182)434 313.

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