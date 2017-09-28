На маршрут №15у выйдет автобус среднего класса

Со 2 октября в Архангельске возобновлена работа автобусов маршрута № 15у сообщением «МРВ – улица Нахимова». По условиям муниципального контракта в рейсы должен выходить автобусы среднего класса, и это требование будет соблюдено.

По результатам электронного аукциона 26 сентября с ИП А.И.Николаевым был заключен муниципальный контракт на обслуживание муниципального маршрута № 15у.

- Перевозчик приобрел транспортное средство среднего класса 2017 года выпуска, что соответствует условиям контракта. До открытия маршрута 15у автобус использовался предпринимателем на других маршрутах, в результате чего произошла поломка. Предприниматель уведомил Администрацию города о сложившейся ситуации, предъявил документы о заказе необходимой для ремонта автобуса запасной части. Случай гарантийный. Было принято решение не откладывать внедрение маршрута и вывести на линию резервный автобус малого класса. После ремонта в рейсы будет выходить уже транспортное средство большей вместимости, - пояснил ситуацию и.о. директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Михаил Краснов.

Результаты мониторинга показывают, что на первоначальном этапе, когда горожане еще не привыкли к новому маршруту, пассажиропоток остается невысоким. На маршруте 15у – порядка 100 человек в день, поэтому малая вместимость автобуса на данном этапе не создает существенных неудобств горожанам. К моменту возрастания пассажиропотока автобус среднего класса будет отремонтирован и приступит к обслуживанию, - сообщила пресс-служба администрации Архангельска.