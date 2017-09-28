Региональное управление ГИБДД просит водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и пропускать пешеходов.
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Среда, 4 октября, 16:02
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/04/53249.html
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4 октября на перекрёстке Троицкий-Гагарина в Архангельске отключат светофор
В связи с проведением ремонтных работ будет отключен светофорный объект на перекрестке пр. Троицкий - ул. Гагарина.
Региональное управление ГИБДД просит водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и пропускать пешеходов.
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