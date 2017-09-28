В исакогорской школе №93 открылся отремонтированный спортзал

В торжественной обстановке в школе № 93 Исакогорского округа состоялась церемония открытия спортивного зала.

Капитальный ремонт спортзала стал возможным благодаря выделенным из федерального бюджета 1,4 млн. рублей, еще 343 тысячи и 100 тысяч рублей добавили областной и городской бюджеты.

На выделенные средства в зале заменены оконные блоки, дверные проёмы, освещение, капитально отремонтирован пол с укладкой специального спортивного покрытия, обновлены стены, приведены в порядок раздевалки.

Как отметила директор школы Любовь Ракитина, спортивный зал будет открыт не только для учащихся, но и для учителей, родителей, всех членов спортивного клуба «Лидер», организованного на базе школы в 2013 году.

Богатую палитру талантов и возможностей учеников школы № 93 гости смогли оценить и на сегодняшней торжественной церемонии. Показательное выступление учащихся по самообороне, песня о России в исполнении девятиклассницы Ульяны Волосовой, представленный четвероклассницей Ангелиной Ильиной гимнастический номер не оставили равнодушным никого из гостей и были встречены бурным аплодисментами, - сообщает пресс-служба городской администрации.