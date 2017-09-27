Скончалась Людмила Крутикова-Абрамова, жена Федора Абрамова

Из Петербурга пришло печальное известие – в ночь со второго на третье октября, в больнице, на 98 году жизни скончалась Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова.

Людмила Владимировна, филолог, автор научных статей, кандидат наук. Она была мощной личностью, образованным и талантливым человеком, - пишет "Правда Севера".

И все же в историю она войдет как соратник великого советского и русского писателя Федора Абрамова.

В день своего 60-летия Федор Абрамов сказал так сказал о своей жене: «Я не могу не сказать самых добрых слов о моей жене, которая сыграла очень большую роль в моей писательской судьбе. Мне попалась жена, у которой с ранних лет, с юных лет был обостренный вкус к вопросам нравственным, духовным. И наш семейный брак – это брак социологии и нравственности. Я не могу не сказать о ней добрых слов, потому что она мой соратник. Она человек, без которого я вообще-то ничего не делаю ни в жизни, ни в литературе».