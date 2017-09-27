С лесного похода начался учебный год при церкви Воскресения Христова на Яграх

«Учебный год в воскресной школе традиционно начинается с похода, — рассказала помощник настоятеля по информационно-просветительской деятельности Ольга Кочнева. — Всю неделю ребята загружены в общеобразовательной школе, в первые недели учебы они особенно устают. А поход — время, когда дети вместе с родителями и друзьями становятся ближе к природе, городским ребятам этого особенно не хватает. Кроме того, они могут вдоволь поиграть, проявить свои лучшие качества и одновременно освежить знания, приобретенные в прошлом году».