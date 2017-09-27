С лесного похода начался учебный год при церкви Воскресения Христова на Яграх Фото пресс-службы Архангельской епархии Ребята путешествовали по четырем станциям: на «зоологической» ребята должны были узнать животных северного леса, на «ботанической» — растения, на «лингвистической» — составить пословицы и поговорки, на «архитектурной» — узнать храмы Северодвинска, а также Москвы и Санкт-Петербурга, историю которых они изучили в прошлом году. «Учебный год в воскресной школе традиционно начинается с похода, — рассказала помощник настоятеля по информационно-просветительской деятельности Ольга Кочнева. — Всю неделю ребята загружены в общеобразовательной школе, в первые недели учебы они особенно устают. А поход — время, когда дети вместе с родителями и друзьями становятся ближе к природе, городским ребятам этого особенно не хватает. Кроме того, они могут вдоволь поиграть, проявить свои лучшие качества и одновременно освежить знания, приобретенные в прошлом году». Нашли ошибку? Выделите текст,

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