В Архангельске возобновляет работу маршрут № 15у Со 2 октября возобновлена работа автобусов маршрута № 15 у. При этом по условиям нового контракта по просьбам горожан маршрут стал длиннее, благодаря чему жители Бакарицы смогут добираться на нём до городской больницы № 4. По информации департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры, 26 сентября по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт на обслуживание муниципального маршрута № 15у с индивидуальным предпринимателем Николаевым Андреем Ивановичем. Согласно контракту, со 2 октября движение автобусов по маршруту осуществляется по новой схеме от морского-речного вокзала до ул. Нахимова (остановочный пункт «Райсовет») с заездом на остров Краснофлотский и к городской больнице № 4 на ул. Дачная. Данная схема разработана в соответствии с рекомендациями Научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры (г. Санкт-Петербург), а также с учетом мнения горожан и предложений перевозчиков. Ежедневно по будним дням по маршруту предусмотрено выполнение 6 рейсов, - сообщает пресс-служба городской администрации. Нашли ошибку? Выделите текст,

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