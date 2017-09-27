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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/02/53213.html

Общество

Завра в Северном округе Архангельска отключат воду

Завра в Северном округе Архангельска отключат воду
Администрация Архангельска сообщает, что в связи с проведением ремонта будет произведена остановка оборудования водоочистной станции в Северном территориальном округе и прекращена подача воды:

—с 23 часов 3 октября до 5 часов 4 октября;

—с 23 часов 5 октября до 5 часов 6 октября.

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