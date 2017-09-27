—с 23 часов 3 октября до 5 часов 4 октября;
—с 23 часов 5 октября до 5 часов 6 октября.
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Понедельник, 2 октября, 20:25
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/02/53213.html
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Завра в Северном округе Архангельска отключат воду
Администрация Архангельска сообщает, что в связи с проведением ремонта будет произведена остановка оборудования водоочистной станции в Северном территориальном округе и прекращена подача воды:
—с 23 часов 3 октября до 5 часов 4 октября;
—с 23 часов 5 октября до 5 часов 6 октября.
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