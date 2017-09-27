В Архангельске у "ветеранского" дома высадили деревья

Еще один субботник прошел во дворе дома, где проживают ветераны. Благоустройство территории теперь дополнено новыми зелеными насаждениями.

Двор ветеранского дома на ул. Суфтина, 32 преображается с каждым годом: он становится зеленее, уютнее и комфортнее.

- Сложилась добрая традиция ежегодно проводить работы по благоустройству в сквере на Суфтина, 32: мы уже снесли все незаконные гаражные постройки, вывезли мусор, завезли землю, разбили клумбы, подрезали кустарники, отремонтировали ограждение. А осень - самое подходящее время для посадки кустарников и деревьев, - рассказал глава администрации Октябрьского округа Алексей Калинин.

Свое место в этом дворе заняли саженцы сирени, спиреи, пузыреплодника и липы, всего 17 кустов и деревьев. Участие в субботнике приняли и сами ветераны.

В планах на следующие годы - продолжить облагораживать эту территорию, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.