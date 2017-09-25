Во дворах Архангелска появится 400 новых евроконтейнеров для сбора мусора

Накануне в Архангельск прибыл второй новый мусоровоз, предназначенный для обслуживания евроконтейнеров, первый был приобретен и доставлен в город еще в августе.

- За один рейс новый мусоровоз способен вывезти от 90 до 100 контейнеров объемом 1,1 кубометра, в то время как старые машины вмещают около 70 контейнеров старого образца вместимостью 0,75 куба. Кроме того, современный транспорт больше подходит для использования в ограниченных пространствах, что актуально для загруженных припаркованными автомобилями дворов и проездов, - пояснил Николай Минин, директор предприятия «Спецавтохозяйство по уборке города».

Кроме того, на днях в город прибыли две первые фуры с евроконтейнерами, еще две фуры находятся в пути. Всего предприятие приобрело 440 евроконтейнеров, установка которых начнется уже на этой неделе, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

- Новые контейнеры изготовлены из пластика, они герметичны, закрываются крышками, что позволит значительно улучшить состояние придомовых территорий и в целом санитарное состояние города, - отметил Николай Минин. – Важно отметить, что с введением новых контейнеров тарифная политика предприятия не изменится.