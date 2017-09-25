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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/01/53196.html

Общество

Вечерний Архангельск озарили фейерверки

Вечерний Архангельск озарили фейерверки
фото с сайта правительства Архангельской области
На площади Мира в Архангельске состоялся первый в истории областного центра фестиваль фейерверков. Организаторы устроили горожанам праздник в честь участия делегации Архангельской области в XIX всемирном фестивале молодёжи и студентов, который пройдёт с 14 по 22 октября в Сочи.

В числе участников Всемирного фестиваля молодёжи и студентов – и Игорь Сучков, который возглавляет ассоциацию творческих объединений САФУ. Именно инициативные и творческие ребята смогли пройти отбор и попасть в число делегатов от Архангельской области.

— Всемирный фестиваль – это отличная возможность проявить себя, найти новых друзей и получить бесценный опыт. Мы рады представлять на фестивале свой университет и всю Архангельскую область, – отметил Игорь Сучков.

На фестивале фейерверков выступили лучшие пиротехнические команды из Москвы, Волгограда и Северодвинска. Предваряли огненное действо выступление музыкального коллектива «BeHappy» и файер-шоу от коллектива «Змей Радуга».

Главным событием вечера стала презентация арт-объекта «Птица счастья» который станет визитной карточкой Поморья на фестивале в Сочи. Деревянную скульптуру с размахом крыльев пять метров построили мастера фестиваля «Тайбола» под эгидой областного Дома молодежи.

Новый арт-объект представлял из себя большой шкаф, который гости праздника могли наполнить своими книгами, фотографиями, сувенирами и другими вещами.

Перед финальным запуском фейерверков все желающие смогли поучаствовать в молодёжном флешмобе, на котором в небо были запущены светящиеся шары.

Фестиваль фейерверков стал по-настоящему семейным праздником для архангелогородцев и гостей города. В следующем году организаторы обещают придумать новые пиротехнические номера и расширить географию участников.

Вчера 19:13

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Комментарии
Александра, вчера 22:38

Авторы, вы чего?.. Не позорьтесь и проверяйте инфу перед публикацией. Строители еще не то что не построили птицу, дак еще даже и не доехали до стройки.
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