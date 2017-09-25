Вечерний Архангельск озарили фейерверки

В числе участников Всемирного фестиваля молодёжи и студентов – и Игорь Сучков, который возглавляет ассоциацию творческих объединений САФУ. Именно инициативные и творческие ребята смогли пройти отбор и попасть в число делегатов от Архангельской области.
— Всемирный фестиваль – это отличная возможность проявить себя, найти новых друзей и получить бесценный опыт. Мы рады представлять на фестивале свой университет и всю Архангельскую область, – отметил Игорь Сучков.
На фестивале фейерверков выступили лучшие пиротехнические команды из Москвы, Волгограда и Северодвинска. Предваряли огненное действо выступление музыкального коллектива «BeHappy» и файер-шоу от коллектива «Змей Радуга».
Главным событием вечера стала презентация арт-объекта «Птица счастья» который станет визитной карточкой Поморья на фестивале в Сочи. Деревянную скульптуру с размахом крыльев пять метров построили мастера фестиваля «Тайбола» под эгидой областного Дома молодежи.
Новый арт-объект представлял из себя большой шкаф, который гости праздника могли наполнить своими книгами, фотографиями, сувенирами и другими вещами.
Перед финальным запуском фейерверков все желающие смогли поучаствовать в молодёжном флешмобе, на котором в небо были запущены светящиеся шары.
Фестиваль фейерверков стал по-настоящему семейным праздником для архангелогородцев и гостей города. В следующем году организаторы обещают придумать новые пиротехнические номера и расширить географию участников.
Авторы, вы чего?.. Не позорьтесь и проверяйте инфу перед публикацией. Строители еще не то что не построили птицу, дак еще даже и не доехали до стройки.