В Архангельске строят выставочный центр "Норд-Экспо"

Сегодня на объекте побывали представители регионального правительства и администрации города Архангельска, чтобы оценить возможности использования будущего центра для проведения деловых и выставочных мероприятий.

Строительство многофункционального выставочного комплекса началось летом этого года и должно быть завершено к осени 2018 года.

Проект реализует ООО «Норд Экспо», входящее в состав группы компаний «Аксель». Выставочный центр разместится в месте крупной транспортной развязки – в районе улицы Дачной на пересечении окружной автодороги и выезда с Краснофлотского моста.

Как сообщил инженер компании-подрядчика «Эква» Данила Саньков, на Проект строительства выставочного центра по решению региональной комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции в 2016 году был включён в число приоритетных, а министерство имущественных отношений Архангельской области выделило под объект земельный участок.сегодняшний момент проведена выторфовка грунта и частичное благоустройство территории.

— Сейчас ведутся подготовительные работы для заливки фундамента, которые мы планируем завершить в начале ноября. Мы используем современный метод – без свай, что позволяет существенно сократить время работ, – рассказал Данила Саньков.

Площадь выставочного центра составит 3 500 квадратных метров, основного выставочного зала – 1 600 квадратных метров. При этом зал может быть оборудован дополнительными модульными конструкциями, которые позволят разделить помещение на несколько зон.

Напомним, выставочный центр возводится с учётом потребностей столицы региона в месте для проведения деловых, конгрессных и выставочных мероприятиях, в первую очередь – международного форума «Арктика – территория диалога», который по решению Правительства РФ будет проводиться раз в два года в Архангельске.

Как пояснила начальник отдела по торговле и потребительскому рынку министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Наталья Бочарова, новый выставочный центр сегодня рассматривается и как одна из возможных площадок Маргаритинской ярмарки.

Напомним, с такой инициативой выступил губернатор Архангельской области Игорь Орлов по итогам проведения крупнейшего делового и торгового форума осени. Дальнейшее размещение Маргаритинки в условиях Дворца спорта глава региона посчитал невозможным.